Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Emeklilere seyyanen zam yapılmalı

Emeklilerle ilgili en son gelişme bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesi olurken en düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, çok sayıda emeklinin şikayetlerini ortaya çıkarırken beklenti içindeki emekliler için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan hükümete çağrı geldi. Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı." dedi.

"ASGARİ ÜCRETRİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı." diye konuştu.

Yalçın, sorunların bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, yeni kazanımlar elde edilmesi ve herkesin, saygın iş ortamlarında, iyi ücret ile refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, üretimin artması ve milli gelirin çoğalması için her hayırlı çalışmaya destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda atılan her kararlı adımın arkasında olduklarını ifade etti. Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.