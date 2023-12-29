Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen: Türkiye, emeklilere hakkını tam anlamıyla verecek kadar güçlü bir ülkedir

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "Biz devletimizin büyüklüğünü, gücünü, kapasitesini biliyoruz. Türkiye ülkesi için emek verenlere küçük hesaplar yapmayacak kadar büyük, vatandaşlarına, çalışanlarına, emeklilerine hakkını tam anlamıyla verecek kadar güçlü bir ülkedir" dedi.

Emekli Memur-Sen tarafından Ankara Ulus Heykeli önünde basın açıklaması düzenlendi. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen emekli aylıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli olunca rahat bir hayat yaşarız ümidiyle çalıştık çabaladık, devletimize prim ödedik, milletimize hizmet ettik, ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağladık. Bugün geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz sistem emeklileri devlete yük ve maliyet olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Biz devletimizin büyüklüğünü, gücünü, kapasitesini biliyoruz"

"Biz devletimizin büyüklüğünü, gücünü, kapasitesini biliyoruz" ifadelerini kullanan Küçükkösen, "Türkiye ülkesi için emek verenlere küçük hesaplar yapmayacak kadar büyük, vatandaşlarına, çalışanlarına, emeklilerine hakkını tam anlamıyla verecek kadar güçlü bir ülkedir. Kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere emeklilerin aylıklarının artırılması, ilave ödemenin emeklilere yansıtılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz" dedi. - ANKARA