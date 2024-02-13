Memur-Sen, 3600 ek gösterge çalışmasının başlamasını bekliyor

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği birinci dereceye 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" dedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, geçen günlerde konuyla ilgili resmi yazıyı bakanlığa ilettiklerini hatırlatarak, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği birinci dereceye 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" dedi.

'DİYALOG MEKANİZMASI SÜRECEK'

Yalçın ayrıca 7'nci dönem toplu sözleşme ile kayıt altına alınan 4688 Sayılı Kanun'un evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre düzenlenmesine ilişkin teklifleri Bakan Işıkhan'a iletti. Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütleri ve Koruyucu Giyim Malzemesi hükmünün uygulanması noktasında yaşanan sorunları da görüşmede dile getiren Yalçın, sorunların çözümü noktasında zaman kaybedilmeden ilgili çalışmaların başlaması gerektiğine vurgu yaptı. Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirten Işıkhan ise gerekli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yetkili sendika olan Memur-Sen ile diyalog mekanizmasının süreceğini belirtti.