Memur-Sen'den Şanlıurfa'da "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Filistin'e Destek Platformu'nun çatısı altında düzenlenen " Filistin'e Özgürlük Yürüyüşleri"nin ikincisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

İsrail güçlerinin, ABD, desteğiyle Gazze'de gerçekleştirdiği olaylara ses yükseltmek ve Filistinli insanların yanında olmak amacıyla Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 1 Aralık'ta Sakarya'da başlayan Filistin'e Destek Yürüyüşleri'nin ikincisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen binlerce Şanlıurfalı ve platform gönüllüleri, kortej eşliğinde bayraklarla, marşlarla, sloganlarla Rabia Meydanı'na yürüdü.

Rabia meydanında bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı ve Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Ali Yalçın, Gazze'nin bir haysiyet meselesi olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de tarihin en korkunç soykırımı yaşanıyor. 17 binden fazla kardeşimiz şehit edildi. 7 binden fazla çocuğumuz Bebeğimiz 5 bin kadın 46 bin yaralımız var ve tedavi edilemiyor. Hastanelerimiz, ambulanslarımız, okullarımız, camilerimiz yerle bir edildi. Hastanelerdeki bebeklerimizi, Sokakta oynayan çocuklarımızı öldürüyorlar. Filistinli çocukları öldürmeye 'Gazze'de çim biçiyoruz' diyorlar! Bunlar Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların alkışladığı alçaklardır" dedi.

Gazze'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir

Emperyalistlerin korkunç bir küresel plan dahilinde hareket ettiklerini ve Gazze'de soykırım ittifakı kurduklarını söyleyen Yalçın, "Arzı-ı Mev'ud için çalışıyorlar. Bazı nasipsizler de çıkmış hala "Gazze'den bize ne" diyor. Bunu diyenler ya haindir ya da cahil! Arz-ı mev'ud'a göre Kudüs'ten sonra alınması gereken ilk şehir Urfa'ymış, bak hele! Kudüs'ü aldılar, Hedeflerinde Urfa var. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs'ün geleceği İstanbul'un geleceğidir. Gazze'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.

Filistin direnişinin önemli liderlerinden Şeyh Ahmet Yasin'in "Dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar. Biz direnmeyi seçtik" sözlerini hatırlatan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir acı ve kahır deryasındayız. Evet, acı var, kahır var ama umut da var. Gazze'de oyunları bozan kahraman bir direniş de var. Gazze'de yiğitlik var, cesaret var, haysiyet var, izzet var. 'Berran ve bahren ve cevven' diyen bir yürek var. Zalimlere zilleti, mazlumlara izzeti taşıyan bir tufan var. Yılgınlık yok, direniş var"

"Gazze insanlığın haysiyet sınavıdır"

Yalçın, dünyanın 7 Ekim'den beri büyük bir uyanış ve diriliş yaşadığını; milyonlarca insanın meydanlardan Filistin'e özgürlük diyerek küresel intifadayı büyüttüğünü söyledi.

Kudüs özgür oluncaya, Hanzala yüzünü dönünceye kadar her ilden, her meydandan zulme karşı haykırmaya devam edeceklerine işaret eden Yalçın, Almazsak ölmeyiz ama alırsak ölecekler diyerek, boykota devam edeceğiz! Zulmü haykıracağız, hakkı haykıracağız, hakikati haykıracağız! Bugün Gazze, insanlığın haysiyet sınavıdır, adamlık sınavıdır" dedi.

Konuşmasında İslam ülkelerine seslenen Yalçın, "İsrail denen gasp çetesiyle, terör örgütüyle ilişkinizi kesin! Dik durun! Tehditlere şantajlara boyun eğmeyin. Reelpolitiğe aldanmayın! Çocuklarımızın katledilmesini durdurmak sizin elinizde. Bilin ki hiç bir reel politik, hiçbir ulusal çıkar Gazzeli bir çocuğun hayatından daha kıymetli değildir" diye konuştu.

BM binalarına sığınan insanların dahi vahşice katledildiklerini söyleyen Yalçın, "Yarın 10 Aralık İnsan Hakları Günü ama şu anda tarihin en vahşi insanlık suçu işleniyor. Ama BM ve tüm uluslararası toplum üç maymunu oynuyor. Taşları bağlayıp, köpekleri salmış, vahşeti izliyorlar. Buradan açıkça söylüyorum: Gazze'de yüzyılın soykırımı işleniyor And olsun soykırımı da soykırımcıları da unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımızın katilleri döktükleri kanda boğulmadıkça bu hesabı kapatmayacağız! Siyonist çete, Filistin'den defolmadıkça durmayacağız! Şanlıurfa'dan Gazze'ye, Kudüs'e, Aksa'ya bin selam olsun. Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun Emperyalizm, yaşasın özgür Kudüs, yaşasın nehirden denize özgür Filistin" diyerek sözlerini noktaladı.

"Siyonizm tüm dünya için büyük bir tehdit"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ise Siyonizmin tüm dünya için büyük bir tehlike arz ettiğini söylediği konuşmasında, tüm dünyanın. Gazze'deki insanların metaneti ve haklı duruşu tüm dünya haklarını derinden etkilediğini ifade etti. Filistin'de yaşanan zulmün dünyanın dört bir tarafında bir uyanışa vesile olduğunu söyleyen Argun, herkesin Siyonizmin tüm dünya için ne kadar tehlikeli olduğunun farkında vardığını dile getirdi.

Şanlıurfa Büyük Filistin Yürüyüşü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun'un savaş, çatışma, yoksulluk ve zulüm altındaki mazlumlar için ettiği duayla sona erdi. Yürüyüşe, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Memur-Sen genel başkan yardımcıları, Konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. - ŞANLIURFA