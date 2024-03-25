Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Muhalefetin İşi Emekçinin Yanında Olmaktır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır. Hiçbir toplu sözleşmede yanımızda olmayanlar bizim aldığımızı kaybettirerek memurun emeğini heder ettirmiştir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Artvin Şube Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, Memur-Sen'in 32 yıllık sendikal mücadele içinde kurucu değerlerine sadık kalarak yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

Memur-Sen'in, Türkiye'de mevcut sendikal yaklaşımlar içinde bir benzerinin olmaması için kurulmuş, Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi medeniyet köylerine yaslanan, derdi millet, gücü millet olan bir emek örgütü olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Masada istediğimiz olursa imza olur, değilse sosyal maliyet olur, o da sizin sırtınıza kalır.' diyerek sendikacılığın gereği neyse bunu yerine getirmiş, emek mücadelesinde 1007 kazanım diye sendikal mücadelemizin alın terinin karşılığını madde madde sıralamış, sendikal anlamda ne alındıysa altında yeri, teri, imzası olan bir örgütlenme olarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Çok önemli sorunları çözdük. Kamusal alan yalanının ortadan kaldırılması, cuma izninden tutun da 8 yıllık kesintisiz seçmeli din eğitiminin getirilmesine kadar temel hak ve özgürlükler noktasında aldığımız mesafenin yanında 3600 ek göstergeden tutun da diğer tüm alanlara ilişkin birçok kazanıma imza attık."

Yalçın, 3600 ek göstergenin birinci dereceye yansımayan kısmına ilişkin düzenlemenin önemli olduğunu ifade ederek, "'Birinci dereceye yükselen tüm memurlara olmalıydı.' diyerek, bu konuda hem Çalışma Bakanımızdan hem de Cumhurbaşkanımızdan sözü alarak, toplu sözleşme maddesine yazarak sıkı takibimizi yapıyoruz. Eninde sonunda bunu da hayata geçireceğiz. Pek çok alanda sorun yaşayan arkadaşlarımızın meselesi bizim meselemizdir. Bunları çözecek olan da biziz. Yeter ki biz örgütlülüğümüzü büyütelim." diye konuştu.

Sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Yalçın, "İstiyoruz ki açlık ve yoksulluk sınırları arasında hiçbir kamu görevlisi kalmasın, istiyoruz ki emekçiler refah seviyesinde ücret alsın, istiyoruz ki emekliler asgari ücretin altında almasın, kamuda görev yapan aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ yeniden kurulsun, makas yeniden düzenlensin, kapatılsın. Makas ortadan kaldırılsın, yıllarca verdiği emeğin karşılığını kamu emeklisi de alabilsin. Israrla bu konuda takibi sürdürüyoruz. Her şey zamanı geldiğinde kazanıma dönüşüyor. Biz ısrarı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın her yerinde sendikalar iktidarları protesto ederler, Türkiye'de tam tersi"

Ali Yalçın, toplu sözleşme ikramiyelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme masasında 5 liradan CHP iptal etti. Hükümetimizle yaptığımız görüşmede 10 liraya geri getirdik. Sonra 45 lira, sonra toplu sözleşme marifetiyle 113 lira, sonra 400 lira, en son toplu sözleşmede aylık 538 liraya yansıyan, kamu görevlisinin kesesine giren, çalışanın kesesine giren bu rakamı Cumhuriyet Halk Partisi aldı, Anayasa Mahkemesine götürdü. Tıpkı toplu görüşme dönemimdeki 5 lirayı götürdüğü gibi bunu da kökten iptal ettirdi. Kamu görevlilerine aylık 345 lira, yıllık 4 bin 152 lira, 2 yıllık 8 bin 300 lirayı kaybettirdi. Dünyanın her yerinde sendikalar iktidarları protesto ederler, Türkiye'de tam tersi. Gittik, CHP'nin önünde protesto ettik. Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır. Hiçbir toplu sözleşmede yanımızda olmayanlar bizim aldığımızı kaybettirerek memurun emeğini heder ettirmiştir. Kaybettirmiştir."

Yalçın, Artvin'deki temasları kapsamında makamında ziyaret ettiği Vali Cengiz Ünsal'la bir süre görüştü.