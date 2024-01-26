Üye Girişi
Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü Memur-Sen Genel Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşerek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne dair iş birliği protokolünü imzaladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) dair kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

-Belediye Başkanı Vergili'den açıklama

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, kentte son 15 yılda 287 eser kazandırıldığını belirtti.

Belediyenin son 15 yılda çalışmalarıyla şehircilik anlamında büyük adımlar attığını bildiren Vergili, "Biz bu kentte yaşayan herkese, her kesime, hatta tüm canlılara değer verdik. Kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi hizmetlerimizde hiçbir zaman parti ve insan ayrımı yapmadık. Kentimizde her zaman sosyal barışın öncülüğünü yaptık. Sosyal ve dürüst yönetim anlayışımız gereği, yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri her zaman halkımızla paylaştık. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte, ihtiyaç olan büyük yatırımları hızla hayata geçirirken Karabüklülerin bir kuruşunu dahi heba etmemeye özen gösterdik. Halkımızın ödediği paraları, halkımıza hizmet olarak getirdik." ifadelerini kullandı.

- Karabük Belediye Meclisi toplandı

Karabük Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Meclisin tek gündem maddesi olan "emeklilerin geçici ücretsiz su kullanımı ve Karabük Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları" maddesi kabul edildi.

Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Safranbolu Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre, Safranbolu Belediyesinde en düşük işçi maaşı sosyal yardımların da içinde yer aldığı son 6 aylık dönemle birlikte yüzde 87'lik zamla 25 bin lira oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Kırışık Ali Yalçın Memur Sen Karabük Belediye Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title