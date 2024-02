TBMM Başkanvekili Bozdağ, Memur-Sen Şanlıurfa İl Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, hem savunma sanayisinde hem ekonomide hem de başka alanlarda Türkiye'nin güçlendiğini belirterek, "Bakıyorlar, 'Bu gidişi durdurmamız lazım yoksa her şey tehlikeye girecek.' En önemli sebeplerinden biri bu. Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'nin yükselişini durdurmak. Bunun yolu da Erdoğan'ı durdurmaktan geçiyor. Onun için her oy çok kıymetli." dedi.

Bozdağ, Onikiler Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen Şanlıurfa İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, başörtüsü zulmüne, eğitim ve çalışma hakkının önündeki tüm engellere, yaptıkları düzenlemeler ve attıkları adımlarla son verdiklerini söyledi.

Başörtüsü, eğitim ve çalışma hakkıyla ilgili düzenlemelerin tamamının CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını ancak şimdi kendilerinin de bunlara "evet" dediklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ya senin gücün yetse bunu engellemek için kıyameti koparırdın. Senin gücün yetmedi, takatin yetmedi de mecbur kaldın şimdi 'biz de evet dedik' diyorsun. Bu millet ayağa kalkmasaydı sen evet der miydin? Demezlerdi, hala da içlerine tam sindiğini düşünmüyorum. Eğer bir gün dişleri tırnakları tutarsa bunlardan nasıl bir geri dönüşü olur Allah bilir. Biz bilemeyiz ama niyetlerini gizleyemiyorlar, konuşuyorlar. Eğitim hakkında büyük bir adım attık.

Anayasa 'herkesin seçilme hakkı var' diyor. Doğru mu? Ama başı örtülü bir kadının seçilme hakkını fiilen uygulayamıyordu Türkiye. Halbuki dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkını en erken veren ülkelerin başında Türkiye gelir, bununla hep gurur duyduk. Ama bakın başınızı örtüyorsanız oy verme hakkınız var. Ama seçilme hakkınız yok. İşte Merve Kavakçı'nın başına gelen olaylar. Milletvekilliği gitti, yetmedi vatandaşlığı gitti, yetmedi çocukları okudukları okullarda linçe uğradı, yetmedi Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Ama şimdi hamdolsun bu ülkede başı örtülü kadın milletvekillerimiz, bakanlarımız var. İşte kadınların anayasanın verdiği seçme ve seçilme hakkını uygulamada tam sağlayan da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'dir."

"Cumhurbaşkanı'mızın yanında saf tutmak çok kıymetli"

Yerel seçimin önemine de değinen Bozdağ, her yerde Cumhur İttifakı'na karşı birlikte hareket edildiğini ancak bunun kimseye bir şey kazandıramayacağını söyledi.

Bozdağ, Türkiye'de istikrarın devam etmesinin ülkenin kazancı olacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mıza ve liderliğine karşı dış dünyanın sürdürdüğü saldırıları hep beraber görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza düşmanlıkların altında emin olun İsrail, Türkiye böyle devam ederse 10 sene sonra bu zulmü yapmaya cesaret edebilir mi edemez mi diye endişe ediyorlar. Belki cesareti bile kalmayacak. Sen güçlü olursan kaşını çattığında başkaları ona göre olur. Hem savunma sanayisinde hem ekonomide hem başka alanlarda Türkiye güçleniyor, kendi silahını üretiyor, dünya pazarına giriyor. Bakıyorlar, 'Bu gidişi durdurmamız lazım yoksa her şey tehlikeye girecek.' En önemli sebeplerinden biri bu. Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'nin yükselişini durdurmak. Bunun yolu da Erdoğan'ı durdurmaktan geçiyor. Onun için her oy çok kıymetli.

Siyasi hesap ne yapılırsa yapılsın oyları bir istikamette birleştirmek Şanlıurfa için, bizim için de çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'mızın yanında saf tutmak çok kıymetli. Dünyanın en güçlü liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanı'mızın yolunda yürümek, onunla aynı istikamette koşmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Ben bakıyorum, Allah aşkına siz de bakıyorsunuz Türkiye'yi kim lider ülke yapabilir? Bütün mevcutlara bakın, Tayyip Erdoğan'ın dışında bunu yapacak birisi var mı? Yok. Allah'ın izniyle göreceksiniz, duanız ve desteğinizle 2028'in Türkiye'si daha başka olacaktır. Ben size inanıyorum. Urfa'da, Urfalı hemşehrilerimin her birine inanıyor, her birine yürekten güveniyorum. İnşallah 31 Mart'ta Şanlıurfa yine duracağı yeri kendisi özgür iradesiyle belirleyecek. Cumhurbaşkanı'na ve onun Urfalılara emanet ettiği belediye başkan adaylarına sonuna kadar sahip çıkacaktır."

" İsrail'in yaptığı büyük bir zulümdür"

İsrail'in Filistin'e saldırılarının dünyanın gördüğü en büyük katliam ve soykırımlardan biri olduğunu vurgulayan Bozdağ, tüm bunların Birleşmiş Milletler'in gözcülüğünde yapıldığını dile getirdi.

İsrail'i, onlara destek veren devletleri, öldürülen kadın, çocuk ve masumları görmeyenleri lanetleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha söylüyorum. İsrail'in yaptığı büyük bir zulümdür, katliamdır, soykırımdır. İsrail'e destek verenlerin yaptığı da bu katliama, zulme, soykırıma ortak olmaktır. Dünyanın dört bir yanında akan kanın baş faili de çok açık ABD yönetimidir. Nereye elini atıyorsa orası kan gölüne dönüyor. Nereye 'demokrasi ve hukuk götüreceğim' diyorsa oradan demokrasi, hukuk firar ediyor. Nereye 'medeniyet götüreceğim' diyorsa orası ilkel dönemlere dönüyor. İşte bakın Irak, işte Afganistan, işte Suriye, işte Libya. Şimdi Gazze'de bu eli kanlı İsrail yönetimine verdiği destekle, esas elinden kan damlayanın biri de hiç şüphesiz ABD yönetimidir, İngiltere yönetimidir, Almanya yönetimidir, Fransa yönetimidir. Hep bir araya geldiler. Orada ne yapıyorlar? Bu zulme alkış tutmanın ötesinde verdikleri destekle doğrudan ortak oluyorlar.

İslam dünyasının hali de içler acısı. İşte buradan da hepimizin bir ders çıkarması lazım. Bu kadar ülke var, Türkiye'nin dışında bu kadar gönülden samimi bir duruş ortaya koyanı ben şahsen görmedim. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yerdeki zulme, haksızlığa nasıl rengine, diline, yerine, yöresine bakmadan tavır koymuşsa burada da aynısını koymuştur."

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Memur-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim coşkun ile sendika üyeleri katıldı.