Filistin için yardım kampanyası başlatıldı

Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlatıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Kızılay koordinesinde, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan "İnsanlık Ölmesin, Filistin'e Yardım Çağrısı" adlı kampanyaya ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında, İsrail'in dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de soykırım uyguladığını belirtti.

Her gün tonlarca bombanın Gazzeli sivillerin üzerine atıldığını belirten Yalçın, Filistin'de 14 bin 500'den fazla şehit verildiğini ve 35 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"26 hastane, 55 sağlık merkezi, onlarca ambulans, 266 okul, 174 cami, 3 kilise saldırılarda tamamen yıkıldı ya da hasar gördü. Gazze'de yaşananlar yüzyılın soykırımıdır. İnsanlık vahşete dur demek için ayakta. Yöneticilerinin soykırıma destek verdiği ülkelerde halk haftalardır Filistin için sokaklarda. Bugün artık her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs'tür."

Gazzelilerin temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yalçın, "Elektrik olmadan, anestezi olmadan ameliyatlar yapılıyor, Gazze'de yakıt yok, su yok, gıda yok, ilaç yok." dedi.

Filistin'e yardım eli uzatılması ve temel insani ihtiyaçları için seferber olunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Gelin soykırıma karşı tek yürek olalım, Gazze'nin yaralarını birlikte saralım. Memur-Sen ailesi olarak, kampanyanın ilk bağışını biz yapıyor ve 5 milyon lirayı İHH ve Kızılay vasıtasıyla kardeşlerimize bağışlıyoruz. Tüm GSM operatörleri üzerinden "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS göndererek 20 lira bağış yapılabilecek." dedi.

"Bir gemi daha Mısır'a gidecek"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da açıklamasında, kampanyaya yoğun ilgi gösterilmesini beklediklerini ve Gazzelilerin sıkıntılarından bir an önce kurtulmasını ümit ettiklerini söyledi.

Altan, şöyle devam etti:

"Ülkemizden oraya 11 uçak gitti. Sağlık Bakanlığımız 8 sahra hastanesi götürdü. İnşallah önümüzdeki hafta içinde 500 tonluk bir gemi daha Mısır'a gidecek. Oradan malzemeler Gazze'ye gidecek. Yine bu yardımları da STK'lar koordine ediyorlar. Bütün STK'lar buna yardım verdi. İnşallah bu da devam edecek."

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'de soykırım suçu işlendiğini vurguladı.

Dünyanın gözü önünde işlenen bu soykırımın delilleriyle ortada olduğunu ifade eden Yıldırım, kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasını umduğunu kaydetti.