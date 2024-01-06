Ankara'da Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara'da Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından düzenlenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı törenle 'Mehmet Akif İnan Ödülleri' sahiplerini buldu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 24'üncü ölüm yılı dolayısıyla Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından Ankara'da bir otelde 5'inci 'Mehmet Akif İnan Ödül Töreni' düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılım sağladığı program, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mehmet Akif İnan'ın hayatının anlatıldığı kısa video gösterimiyle başladı. Programda, tören kapsamında Başarı ve Teşvik, Kültür Sanat ve Edebiyat, Çalışma Hayatı ve Emek, Uluslararası Değer, Üstün Hizmete Vefa ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplamda 6 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Memur-Sen Konfederasyonunun değerli yöneticileri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, Memur-Sen çatısı altında hak, adalet ve emek mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, 5'inci Mehmet Akif İnan Ödülleri'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül almaya hak kazanan kültür-sanat erbabımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Memur-Sen'in kurucusu değerli ağabeyimiz, şair, mütefekkir Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyor, mekanı inşallah cennet olsun, Rabbim ondan razı olsun diyorum. Rahmetli Akif İnan'ın emaneti olan Memur-Sen'in ilkeli sendikacılık anlayışının bir gereği olarak, tüm dünyada hakkın, merhametin, özgürlüklerin savunuculuğunu yapmasını takdirle karşılıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazzeli kardeşlerimize yönelik, İsrail tarafından yürütülen katliamlara ülkemizde en güçlü tepkiyi veren sivil toplum kuruluşlarımızın başında Memur-Sen gelmektedir. Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini alan işgalci İsrail güçleri karşısında tam 3 aydır vatanlarını onurlarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle ödül törenine öncülük eden Memur-Sen'i, Mehmet Akif İnan Vakfı'nı ve değerli yöneticilerini canı gönülden tebrik ediyor. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle saygıyla selamlıyorum."

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, her yıl Mehmet Akif İnan adına yapılan bu törenden dolayı, Mehmet Akif İnan Vakfı'na ve Memur-Sen Konfederasyonu'na teşekkür etti.

Bakan Işıkhan, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören gibi fikir adamlarımızın mücadelesiyle düşünce, kültür ve siyaset alanında bugünkü seviyelerine geldiklerini ifade etti. Bu düşünce insanlarının kültür alanında verdikleri mücadelenin meyvelerini bugün topladıklarını söyleyen Işıkhan, çok daha güçlü adımlar atmaya ihtiyaçlarının oluğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin, bu adımları attığı zaman daha adil bir dünyanın inşasına öncülük etme konusundaki tarihi misyonu dünyaya yeni ufuklar açacağını söyleyen Işıkhan, "Ülke ve millet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve bu istikametteki hedeflerimiz, bu tarihi görevi bizim için kaçınılmaz hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, mevcut değerlerden aldığımız güçle kültür alanında mutlaka ciddi işler, önemli atılımlar yapmak gerektiğini biliyoruz. Siyaset ve ekonomi alanında atılan adımların artık kültürel alandaki etkin, nitelikli çalışmalarla perçinlenmesi ve desteklenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Adalet ve hakkaniyet davasının tam anlamıyla başarıya ulaşması, ancak kültürel alandaki dönüştürücü değer ve birikimlerin üretilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için kültürel varlığımızla ön plana çıkmak, bizim temel önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

"Merhum Akif İnan'ın şiirleri ne kadar güçlüyse Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen de o kadar güçlüdür"

Mehmet Akif İnan'ın edebiyatçı ve eğitimci kişiliğinin yanında iyi de bir sendikacı tarafının da olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Sendikalarımız hiç kuşkusuz, toplumumuzu ayakta tutan en önemli sosyal yapılardır. Merhum Akif İnan'ın şiirleri ve fikirleri ne kadar güçlüyse temelini attığı Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen de o kadar güçlüdür. Sendikacılığı, inandığı bir dava uğruna mücadele etmenin sosyal bir tezahürü olarak ele aldığımızda; merhum şairimizin bu sahada öncü rol üstlenmesini, onun davası ve düşünceleri konusundaki samimiyetinin ve mücadele ruhunun bir ifadesi olarak görebiliriz" diye konuştu.

"Memur-Sen ailesi, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda en önemli paydaşlarımızdan biridir"

Mehmet Akif İnan'ın izlerinin, bugün hala sendikacılık hayatına öncülük eden kuruluşlarda varlığını sürdürdüğünü söyleyen Işıkhan, "Türkiye'nin sendikal mücadelesine sağladığı katkıyla ve 1 milyonu aşkın üyesiyle Memur-Sen ailesi, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda en önemli paydaşlarımızdan biridir. Sendikal geleceğini Türkiye'nin geleceğiyle bir gören bu toplumsal aksiyonun bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çalışma hayatımızı hem niteliksel bakımdan hem de niceliksel bakımdan geliştireceğine yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, Memur-Sen'in sendikacılık hayatında yeni bir açılımın başlangıcını yaptığını belirterek, "Bugün gelinen nokta itibarıyla 30 yılı geride bırakan ve yarım asrı deviren, mücadele tarihi ile kendini kabul ettirmiş bir kitledir. Memur-Sen diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapmaktadır" dedi.

"Kültür dünyasından çalışma hayatından, uluslararası boyutuyla önemli kişilik ve kimliklere haklarını temsil edeceğiz"

Yalçın, Mehmet Akif İnan'ın ölüm yıl dönümünü anmak ve İnan'ın adına düzenlenen ödül töreninde, ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini takdim etmek adına bulunduklarını ifade ederek, "Edebiyat dünyasından, kültür dünyasından çalışma hayatından, uluslararası boyutuyla önemli kişilik ve kimliklere haklarını temsil edeceğiz, emeklerini ve katkılarını gördüğümüzü tekrar Mehmet Akif İnan Ödülleriyle ifade etmiş olacağız. Bunu vefanın gereği olarak ve ortaya konan alın terinin kıymetinin gereği olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür, Sanat, Edebiyat dalında Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, Üstün Hizmete Vefa dalında Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Uluslararası Değer dalında Siyasi karikatürist ve sanatçı Steven William Maclean Bell, Başarı ve Teşvik dalında Müzisyen, Yazar Sedat Anar, Çalışma Hayatı ve Emek dalında 6 Şubat 2023 Depreminde Üstün Yararlılık Gösteren Maden İşçileri ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca Jüri Özel ödülü ise Filistinli çocuklara verildi. - ANKARA