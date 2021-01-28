Medipol Başakşehir'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

28.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:38
Medipol Başakşehir'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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