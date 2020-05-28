Maskeye dünyada talep yağıyor Onu önce bir magazin figürü olarak tanıdık, sonra iş kitabıyla karşımıza çıktı. Pandemi sürecinde ise tam 28 günde hayata geçirdiği maske fabrikasıyla gündeme geldi. Mardinli Uğur Akkuş'un Kapalıçarşı'dan Suudi Arabistan'a uzanan hikayesi koronavirüsle birlikte NATO'ya kadar ulaştı...

Kamuoyu Uğur Akkuş'u magazin sayfalarında Ebru Şallı'nın iş adamı kocası olarak tanıdı. Lüks yaşantısı, pahalı hediyeleriyle gündeme geliyordu ama gelir kaynağının ne olduğunu pek bilen yoktu. Bu yılın ilk aylarında Akkuş, karşımıza 'Süper Güç Türkiye' kitabıyla çıktı. Şimdi ise 28 günde tamamladığı maske fabrikasıyla magazin sayfalarından ekonomiye transfer oldu. Bölgenin en yüksek üretim kapasiteli maske fabrikasını inşa eden Akkuş'a hem hızlı yükseliş hikayesini dinlemek hem de yeni yatırımıyla ilgili ayrıntıları konuşmak için online ortamda buluştuk.





A&S Yatırım Holding'in Kurucusu Uğur Akkuş röportaja üzerinde önlüğü, bonesi, maskesi ve siperliğiyle Hadımköy'de 120 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği fabrikadan bağlandı. 10-15 dakikada bir tesisi gezdiği için maskesini, siperliğini çıkarmadığını söyledi. Neredeyse 1.5 aydır günde 2 saat uyuduklarını ve zoru başardıklarını anlattı.





Çok hızlı karar aldınız fabrika konusunda. Başlarda doktorlar bile 'maske takmayın' diyordu. Nasıl aldınız bu riski?





Ben Osman Müftüoğlu'na sordum. O, 'takın' diyordu. Oturup, Netflix'te pandemi belgeselini izledim, geçmiş pandemilere baktım. Gördüm ki herkeste maske var. ve pandeminin birinci gününde karar verdim, 'ben baba mesleğime dönüyorum' dedim.





Baba mesleği nedir?





O zaman baştan alayım. Babam Mardin'de kumaş toptancılığı yapan bir adam. 1960'ların sonunda Kuveyt'e gidiyor ve orada kumaş alıp satmaya başlıyor. Şirketi büyütüyor. Ama 1990'da Körfez Savaşı'yla birlikte üretim tesisi yanıyor ve Türkiye'ye dönüyor. ve Bursa'da bir kumaş fabrikası kuruyor. Bu arada da savaş tazminatı için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunuyor. ve 10 yıl hukuk savaşı veriyor. Sonunda Türkiye tarihinde ilk kez bir Türk işadamı BM'den savaş tazminatı kazandı. ve biz yüklü bir savaş tazminatı aldık.



