Maskeye dünyada talep yağıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maskeye dünyada talep yağıyor

Onu önce bir magazin figürü olarak tanıdık, sonra iş kitabıyla karşımıza çıktı. Pandemi sürecinde ise tam 28 günde hayata geçirdiği maske fabrikasıyla gündeme geldi. Mardinli Uğur Akkuş'un Kapalıçarşı'dan Suudi Arabistan'a uzanan hikayesi koronavirüsle birlikte NATO'ya kadar ulaştı...

Maskeye dünyada talep yağıyor
28.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:19

Kamuoyu Uğur Akkuş'u magazin sayfalarında Ebru Şallı'nın iş adamı kocası olarak tanıdı. Lüks yaşantısı, pahalı hediyeleriyle gündeme geliyordu ama gelir kaynağının ne olduğunu pek bilen yoktu. Bu yılın ilk aylarında Akkuş, karşımıza 'Süper Güç Türkiye' kitabıyla çıktı. Şimdi ise 28 günde tamamladığı maske fabrikasıyla magazin sayfalarından ekonomiye transfer oldu. Bölgenin en yüksek üretim kapasiteli maske fabrikasını inşa eden Akkuş'a hem hızlı yükseliş hikayesini dinlemek hem de yeni yatırımıyla ilgili ayrıntıları konuşmak için online ortamda buluştuk.

A&S Yatırım Holding'in Kurucusu Uğur Akkuş röportaja üzerinde önlüğü, bonesi, maskesi ve siperliğiyle Hadımköy'de 120 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği fabrikadan bağlandı. 10-15 dakikada bir tesisi gezdiği için maskesini, siperliğini çıkarmadığını söyledi. Neredeyse 1.5 aydır günde 2 saat uyuduklarını ve zoru başardıklarını anlattı.

Çok hızlı karar aldınız fabrika konusunda. Başlarda doktorlar bile 'maske takmayın' diyordu. Nasıl aldınız bu riski?

Ben Osman Müftüoğlu'na sordum. O, 'takın' diyordu. Oturup, Netflix'te pandemi belgeselini izledim, geçmiş pandemilere baktım. Gördüm ki herkeste maske var. ve pandeminin birinci gününde karar verdim, 'ben baba mesleğime dönüyorum' dedim.

Baba mesleği nedir?

O zaman baştan alayım. Babam Mardin'de kumaş toptancılığı yapan bir adam. 1960'ların sonunda Kuveyt'e gidiyor ve orada kumaş alıp satmaya başlıyor. Şirketi büyütüyor. Ama 1990'da Körfez Savaşı'yla birlikte üretim tesisi yanıyor ve Türkiye'ye dönüyor. ve Bursa'da bir kumaş fabrikası kuruyor. Bu arada da savaş tazminatı için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunuyor. ve 10 yıl hukuk savaşı veriyor. Sonunda Türkiye tarihinde ilk kez bir Türk işadamı BM'den savaş tazminatı kazandı. ve biz yüklü bir savaş tazminatı aldık.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Magazin
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Magazin
Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Magazin
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Magazin
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Magazin
Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Magazin
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Hande Ataizi Bülent Serttaş Yeliz Yeşilmen
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Michael Jordan Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Maskeye dünyada talep yağıyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 19:19:38. #1.14#
title