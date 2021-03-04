Mardin Valisi Demirtaş Kovid-19 aşısı oldu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Vali Demirtaş ve beraberinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kovid-19 aşısını yapmak üzere Devlet Hastanesine geldi.

Burada sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Demirtaş, Kovid-19 Aşı Uygulama Ünitesinde aşının ilk dozunu yaptırdı.

Demirtaş, Mardinlilerle birlikte büyük gayret sarf ederek düşük riskli il konumuna geldiklerini belirtti.

Bu süreçten vatandaşların çok büyük emek ve gayret sarf ettiğini kaydeden Demirtaş şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile kontrollü normalleşme süreci başladı. Bugün itibarıyla ilimizde 33 bine yakın vatandaşımız aşılarını oldu. Sırası gelen tüm hemşehrilerimin aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu vesileyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. El birliği ile bu salgından kurtulacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz