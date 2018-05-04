Mardin'de Uyuşturucuyla Mücadele

Mardin'de son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 788 kilo 035 gram kubar, 43 kilo 309 gram toz esrar, 761 gram eroin, 70 gram kokain, 2 bin 656 uyuşturucu hap, 3,54 gram bonzai ve 95 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 397 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.