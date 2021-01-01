Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu
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Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu

01.01.2021 01:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:33
Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu

MARDİN'de 2021 yılının ilk bebeği Münevver (29) ve Vedat (28) Tari çiftinin ikinci kızları oldu.

MARDİN'de 2021 yılının ilk bebeği Münevver (29) ve Vedat (28) Tari çiftinin ikinci kızları oldu. Mardin'de 2021'in ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Münevver Tari, henüz isim düşünmediklerini söyledi. 

Mardin'de 2021'in ilk bebeği 00.03'te Mardin Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Münevver Tari'nin, 3 kilo 400 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu oldu. İkinci kez kız bebekleri olan Münevver ve Vedat Tari çifti, kentte 2021'in ilk bebeğine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeğe henüz bir isim düşünmediklerini ifade eden Münevver Tari, "Eşimle birlikte kızımıza güzel bir isim vereceğiz. Çok mutluyum. Mardin'de 2021'in ilk bebeğini dünyaya getirdik" diye konuştu.Mardin Devlet Hastanesi Doğum Servisi Doktoru Büşra Durmaz da anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğunu dile getirerek, 2021'i mutlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti.


Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu
Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu
Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu
Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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