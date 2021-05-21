Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yaralı halde barınağa getirilen ve bir süre tedavileri yapılan at ve eşek, İstanbul'a gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yaralı halde barınağa getirilen ve bir süre tedavileri yapılan at ve eşek, İstanbul'a gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentte sokak hayvanlarının aşı, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 günce köpek saldırısına uğrayarak yaralanan ve doku kaybından dolayı durumu ağır olan eşek merkeze bağlı hizmet veren Sokak Hayvanları Hastanesine getirildi.

Eşeğin uzman ekipler tarafından gerekli tedavisi yapıldı.

Arka ayak kaval kemiği kırık olarak Midyat ilçesinden getirilen yaralı at da Sokak Hayvanları Hastanesinden tedavi altına alındı.

Durumları iyi olan at ve eşek, tedavilerinin devamı için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İstanbul'daki Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Çiftliğine gönderildi.

Tedavilerinin diğer aşamaları burada yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi
Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü
İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 16:59:41. #1.11#

title