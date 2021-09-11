Manyas gençlik merkezi inşaatı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas gençlik merkezi inşaatı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manyas gençlik merkezi inşaatı başladı

Manyas ilçesine Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezinin inşaatına başlanıldı.

Manyas ilçesine Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezinin inşaatına başlanıldı.

Halen kendilerine tahsis edilen binada çalışmalarını sürdüren Manyas Gençlik Merkezi kendi hizmet binasına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni Mahalle de bulunan spor salonu yanında inşaatına başlanan ve 2022 yılı başında teslim edilecek olan binanın tek katlı ve 462 metrekare kullanım alanına sahip olacağı belirtildi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, stat, spor salonu ve gençlik merkezinin ayni yerde olacağı spor kompleksinin gençlere daha etkin ve kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Eğen, yine Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye çapında başlattığı 10.000 pota kampanyası çerçevesinde spor salonu yanı ile Salur Mesleki Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, kırsal Boğazpınar ve Çamlı Mahallelerine gençlerin boş zamanlarında hem vakitlerini değerlendirmeleri, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlamak, basketbol sporuna ilgiyi arttırmak amacıyla dört adet basket potası konularak basket sahası oluşturulduğunu belirtti. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, tüm spor tesislerinin halkın malı olduğuna değinirken, tesisleri özgürce kullanabileceğini,halktan gelen talepler doğrultusunda başka yatırımlar için de canla, başla çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Gökhan Çıra Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Necip Fazıl Kısakürek Güzel Sözler Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manyas gençlik merkezi inşaatı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:32:36. #1.11#