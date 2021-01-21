Mansur Yavaş'a zeytini fidanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mansur Yavaş'a zeytini fidanı

21.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:18
Mansur Yavaş'a zeytini fidanı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'yı makamında kabul etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'yı makamında kabul etti. Canlı, Başkan Yavaş'a zeytin fidanı hediye etti. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'yı makamında kabul etti. Başkan Yavaş'a Edremitlilerin ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın selamlarını ileten Tayfun Canlı, Edremit'tin yöresel ürünlerinden oluşan bir paket ve zeytin fidanı takdim etti.Tayfun Canlı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mansur başkanıma Edremitli hemşehrilerimizin ve başkanımızın selamlarını ilettim. Mansur başkanımız da Edremitlilere çok selamlarını ve saygılarını iletti" dedi.


- Balıkesir
Mansur Yavaş'a zeytini fidanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Mesut Bakkal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mansur Yavaş'a zeytini fidanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:18:47. #1.14#
title