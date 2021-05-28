Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi
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Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi

Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da son bir haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun artışı sebebiyle ülke genelinde tam karantina uygulamasına gidileceği duyuruldu.

KUALA Malezya'da son bir haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun artışı sebebiyle ülke genelinde tam karantina uygulamasına gidileceği duyuruldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vaka artışının 6 binin üzerinde gelişmesi ve bugün 8 binin üzerinde yeni vaka görülmesi üzerine halihazırdaki kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin daha sıkılaştırılması kararının alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 1 ile 14 Haziran arasında ülke çapında tam karantina uygulanacağının kaydedildiği açıklamada, temel hizmet sektörü harici bütün sektörlerin faaliyetinin durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Karantinanın ilk aşamasında Kovid-19 vakalarında düşüş gözlemlenirse, 4 hafta sürecek ikinci aşamada ekonomi sektörleri kademeli olarak yeniden açılacaktır." ifadesi yer aldı.

Karantina kapsamında hangi sektörlerin açık veya kapalı tutulacağının detayları, ilerleyen günlerde Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Son 24 saatte 8 bin 290 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da toplam vaka sayısı 549 bin 514'e yükseldi.

Şimdiye kadar 2 bin 552 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede 72 bin 823 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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