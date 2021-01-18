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Malatya Ticaret Borsası

18.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:02
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İslimli kabuk kurusu kayısı Kg28,0028,00
Gün kurusu kayısı Kg26,1526,15
Kuru kayısı Kg19,5024,25
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,506,08

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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