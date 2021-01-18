Malatya Ticaret Borsası
18.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:02
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,15
|26,15
|Kuru kayısı
|Kg
|19,50
|24,25
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,50
|6,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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