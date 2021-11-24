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Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 44,20-59,77 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 44,20-59,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg44,2059,77
Gün kurusu kayısıKg40,5040,50
İslimli kabuk kurusuKg35,0035,00

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AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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