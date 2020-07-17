Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
17.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:16
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye ifade edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Bir araçta yapılan aramada 1 kilo 21 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA