Malatya'da motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
19.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:44
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Ali Karakaya yönetimindeki plakasız motosiklet, Polat Mahallesi Harami mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kolu kopan sürücü Karakaya ile yanında bulunan yaralı Yaşar Kuloğlu, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA