Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Londra'daki Eras Tour performansı sırasında böcek yuttu

Taylor Swift, Londra'daki Eras Tour performansı sırasında tekrar bir böcek yuttu... aylar önce Chicago'da da aynısını yapmıştı

Aylar önce Chicago'da bir böcek yuttuktan sonra, Taylor Swift Londra'da da aynı durumu yaşadı. 34 yaşındaki şarkıcı, "All Too Well" adlı şarkısını söylerken bir böcek yuttu ve bunu şakayla geçiştirdi. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, "Bir böcek yuttum, şarkı söyleyebilir misin?" dedi.

Londra'daki performansında, Swift'in erkek arkadaşı Travis Kelce de sürpriz yaparak sahneye çıktı. Kansas City Chiefs oyuncusu, şarkıcının kostüm değişikliğine yardımcı oldu ve Swift'i sahnenin bir ucundan diğerine taşıdı.

Geçen ay, Swift'in 11. stüdyo albümü "The Tortured Poet's Department" üçüncü hafta üst üste Billboard 200 listelerinde zirvede yer aldı. Albüm, 2020'deki "Folklore"dan bu yana ilk üç haftasında zirvede kalan ilk albümü oldu.

"The Tortured Poet's Department", Swift'in 11 albümünden altıncısı olarak bir numaraya ulaştı. Albümün üçüncü haftasında 282.000 albüm eşdeğeri birim satıldı. Albüm eşdeğeri birimler, parça eşdeğeri albümler (TEA) ve akış eşdeğeri albümlerden (SEA) oluşur. Bir albüm eşdeğeri birim, bir albüm satışı, bir albümden satılan 10 bireysel parça veya 3.750 reklam destekli akış veya 1.250 ücretli/abonelik akışına eşittir.