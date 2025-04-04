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Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
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Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı. Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.

ÇİN'DEN KISASA KISAS

Karar sonrası Çin'den jet yanıt geldi. Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi. Ülke, ABD mallarına 10 Nisan tarihinden itibaren yüzde 34 tarife uygulayacak. İlgili açıklama resmi Xinhua haber ajansı tarafından duyuruldu.

DÜNYAYA VERGİ YAĞDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı tarihi konuşmasında yeni gümrük tarifelerini açıklamıştı. Trump daha önce işaret ettiği otomobil vergilerini hatırlatarak, ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmişti. Ayrıca ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 genel gümrük vergisi getirilmişti. Trump konuşmasında, gümrük vergi oranlarının yazdığı bir tabloya başvurmuştu. Tabloya göre; Çin'e yüzde 34; Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20; Japonya'ya yüzde 24; İngiltere'ye ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'ye yönelik gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak tayin edilmişti.

ABD'Lİ BAKANDAN "MİSİLLEME" UYARISI: GERGİNLİK OLUR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ABD televizyonunda ticaret ortaklarını Trump'ın gümrük vergilerine karşı misilleme yapmamaları konusunda uyarmıştı. "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın" diyen Bessent, "Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Türkiye'den ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına ilk tepki Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gelmişti. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "Gerçek olan o ki, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin, ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebilecektir. Türkiye olarak tüm ülkeler ile olduğu gibi, ABD ile ticareti ve ekonomik iş birliğimizi kazan-kazan prensibi çerçevesinde, dengeli bir şekilde geliştirmek için çabalıyoruz. ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi artırmak için önümüzdeki dönemde temasları sıklaştıracak ve sektörler bazında bu süreci kolaylaştıracak ve güçlendirecek adımları atacağız.Diğer taraftan, çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' durumu olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıcetins1971:

bizdeyapalım aynsını… yerse??

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Haber YorumlarıU mcn:

Doğru olan bu her ülke duruşunu göstermeli

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

cinden telefonlar kaca geliyor devletimiz bizden nekadar vergi aliyor??

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

İsrail Suriye'de El Şara'nın Türkiye'ye vermek istediği askeri havalimanını yerle bir etti.Bizimkiler bir eyy çekemiyor.

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Haber YorumlarıSami İşgören:

helal olsun adama güzel yapmış.hadiii bizde yapalım kısasa kısas eyyyyy amerika diyelim:)))))

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bazı ülkeler daha az vergiyle abd ye ihracat için Fabrikasını Türkiyeye taşır mı acaba?

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Haber YorumlarıMr Camel:

Çin yerinde olsam yüzde 50 yaparım trump apple nerde üretiliyor abd fabrıkaları diş ülkelerde adam vergi koyuyor abd başına bela olacağını biliyordum trump destekliyorum haha

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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Her ne kadar rezerv parası olduğu için ekonomisi müthişde olsa üretim olmasa abdnin devam edemeyeceğini trump biliyor. Çinin tarife artırması onun için çok önemli değil abdnin yeraltı kaynakları zengin kanada grönlandı alırsa abdnin güçü 2 veya 3 katına çıkar bence trump bu ülkeleri zorla işgal edicek. Çünkü daha kolay yolu yok abdnin daha güçlü olması için

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Haber YorumlarıTheC:

Kısasa kısas diye bir laf olmaz editörünüz nereden mezun? "Kısas" denir sadece çünkü zaten kendi içinde karşılık anlamını barındırıyor.

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