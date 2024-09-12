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Şarkıcı Sabrina Carpenter, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş dansçı ile öpüşerek izleyenleri şaşırttı

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Genç pop yıldızı Sabrina Carpenter, 2024 MTV VMAs'de ilginç performansı ve 'Yılın Şarkısı' ödülüyle göz kamaştırdı. Sahnede uzaylı kostümlü figürle öpüşerek şaşırtan Carpenter, hit şarkılarıyla beğeni topladı. 'Espresso' ile Taylor Swift'i geçerek 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldı. Bu başarı, Carpenter'ın müzik kariyerindeki yükselişini ve önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Genç pop yıldızı Sabrina Carpenter, 2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde (VMAs) ilginç performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki şarkıcı, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş figürle öpüşerek izleyenleri şaşırttı.

Carpenter, "Please Please Please", "Taste" ve "Espresso" adlı hit şarkılarını seslendirdi. Performansında astronot kıyafetli dansçılar da yer aldı, böylece uzay temalı bir gösteri sundu. Şarkıcı, püsküllü parlak bir kıyafet ve platform topuklu ayakkabılarla sahne aldı.

Gecenin en büyük sürprizi, Sabrina'nın "Espresso" şarkısıyla 'Yılın Şarkısı' ödülünü kazanması oldu. Bu ödülle ünlü şarkıcı Taylor Swift'i geride bıraktı.

Performansı sırasında Carpenter, Britney Spears'ın "Oops!...I Did It Again" şarkısına da gönderme yaptı. Bu hareket, Madonna ve Britney'nin ünlü öpüşme anını hatırlattı.

Hayranlar sosyal medyada performans hakkında heyecanla yorumlar yaptı. Bazıları Carpenter'ı "çılgın" ve "ikonik" olarak nitelendirirken, bazıları da uzaylı kostümünün altında erkek arkadaşı Barry Keoghan'ın olup olmadığını merak etti.

Sabrina, ödülü aldığında şaşkınlığını gizleyemedi ve konuşmasına "Bunlardan hiç kazanmamıştım, bu çok özel" diyerek başladı. İlk teşekkürünü hayranlarına etti.

Bu performans ve ödül, Sabrina Carpenter'ın müzik dünyasındaki yükselişini gösteriyor ve genç şarkıcının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Şarkıcı Sabrina Carpenter, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş figürle öpüşerek izleyenleri şaşırttı

Şarkıcı Sabrina Carpenter, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş figürle öpüşerek izleyenleri şaşırttı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Kültür Sanat Taylor Swift Ünlüler Magazin Müzik Uzay

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Yorumlar (1)

?í???:

Allah Allah çok ilginç. Aklımız almıyor bilim çaresiz bu nasıl olur :)

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