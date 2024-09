Şarkıcı Sabrina Carpenter, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş dansçı ile öpüşerek izleyenleri şaşırttı

Genç pop yıldızı Sabrina Carpenter, 2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde (VMAs) ilginç performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki şarkıcı, sahnede mavi bir uzaylı kostümü giymiş figürle öpüşerek izleyenleri şaşırttı.

Carpenter, "Please Please Please", "Taste" ve "Espresso" adlı hit şarkılarını seslendirdi. Performansında astronot kıyafetli dansçılar da yer aldı, böylece uzay temalı bir gösteri sundu. Şarkıcı, püsküllü parlak bir kıyafet ve platform topuklu ayakkabılarla sahne aldı.

Gecenin en büyük sürprizi, Sabrina'nın "Espresso" şarkısıyla 'Yılın Şarkısı' ödülünü kazanması oldu. Bu ödülle ünlü şarkıcı Taylor Swift'i geride bıraktı.

Performansı sırasında Carpenter, Britney Spears'ın "Oops!...I Did It Again" şarkısına da gönderme yaptı. Bu hareket, Madonna ve Britney'nin ünlü öpüşme anını hatırlattı.

Hayranlar sosyal medyada performans hakkında heyecanla yorumlar yaptı. Bazıları Carpenter'ı "çılgın" ve "ikonik" olarak nitelendirirken, bazıları da uzaylı kostümünün altında erkek arkadaşı Barry Keoghan'ın olup olmadığını merak etti.

Sabrina, ödülü aldığında şaşkınlığını gizleyemedi ve konuşmasına "Bunlardan hiç kazanmamıştım, bu çok özel" diyerek başladı. İlk teşekkürünü hayranlarına etti.

Bu performans ve ödül, Sabrina Carpenter'ın müzik dünyasındaki yükselişini gösteriyor ve genç şarkıcının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.