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Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,12 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 artış, ulaştırmada %21,59 artış ve konutta %68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65 ve konutta %9,47 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,94 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,94 artış, ulaştırmada %0,25 artış ve konutta %2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, ulaştırmada %0,04 ve konutta %0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,99 ARTTI, AYLIK %1,30 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,56 artış olarak gerçekleşti.

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Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımehmet istek:

yalan enflasyonun yüzde seksenden aşa ğı değil hergün herşeye zamlar akaryakıta zamlar nerde 38 enflasyon yalalan

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BEN ETKİLENMEM MAZOT PEYNİR KAŞAR DOMATES 100 LİRALIK ALIRIM İSTEDİĞİN KADAR ZAM YAPIN DIŞ MİHRAKLAR HEP..BEN BU OYUNU BOZARIM ARKADAŞ

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"EKONOMİYİ BATIRMA" uzmanı "BEN EKONOMİSİKTİM" Recep iftiharla sunar....... 2009 yılında tedavüle girdiğinde değeri "130 DOLAR" olan 200 TL.'lik banknotun şimdiki değeri 5,5 (BEŞ BUÇUK) Dolar..... Yani, değerinin % 95'ini kaybetmiş......... Yaparsa "ALDATMA, KANDIRMA" uzmanı AKP = İSRAİL HOLDİNG yapar...........

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Haber YorumlarıSMMM:

HALKI KANDIRMAKTAN Bİ BIKMADINIZ EĞER CHP İKTİDAR OLSA BÖYLE Bİ VERİ AÇIKLASA HAKLARINDA HALKI YANILTMAKTAN TUTUNDA ASILSIZ HESAPLAMARDAN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATIR HAPSE ATTIRISINIZ DÜRÜST OLUN DÜRÜST BU HALK SİZE İNANMIYOR ENAG NE DİYORSA O

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Haber YorumlarıF B:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi. .. Şimdi hiç bir veri açıklamayan nereden nasıl bu rakamları bulduğu muamma TUİK e inanan varsa elimde kelepir boğaz köprüsü var %10 hissesini 1 milyon tl ye satıyorum..

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Haber YorumlarıSefs:

TÜİK YALAN DOLANLA MİLLETİ KANDİRİYOR,HADİ BAKALİM YALAN HABER YAPMAKLA KAPATİN,ALİN BAKALİMDA BASİNDAKİ ZAHTİ İCERİYE....

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

ramazanda 170 tl olan yumurta dün 210 tl oldu gerisini bilmem

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