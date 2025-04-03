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Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Nisan'a kıyasla, boykot çağrıları yapılan 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldığını açıkladı. 1 Nisan'da 14 milyar lira olan kart alışverişi miktarının 2 Nisan'da 28 milyar liraya yükseldiğini bildiren Bakan Bolat, "Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenler 2 Nisan'da genel boykot yaptı. Ticaret Bakanı Bakan Ömer Bolat, 2 Nisan alışveriş verilerini açıklayarak, 1 Nisan'a kıyasla boykot günü 2 kat daha fazla alışveriş yapıldığını söyledi.

"HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI BOYKOTÇULARI HÜSRANA UĞRATTI"

Bakan Bolat, "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı" başlıklı yazılı açıklamasında, "Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı." dedi.

"BOYKOT ÇAĞRILARI HÜSRANLA NETİCELENDİ"

Bolat açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi.

Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu Bayram arefesinde ve Bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler.

"KART ALIŞVERİŞİ 2 NİSANDA 28 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. 2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin %55'i BKM'den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan %45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

"HALKIMIZ BOYKUTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR"

Bu sonuçlar göstermektedir ki, halkımız boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (77)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Biz de inandık he he

Yorum Beğen444
Yorum Beğenme203
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

çok inandık çok her yer bomboştu :) sonuna kadar devam edeceğiz

Yorum Beğen366
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Haber Yorumlarıademsakarr:

Ben şahsen buna inanmadım

Yorum Beğen323
Yorum Beğenme186
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Haber Yorumlarıhalilsezer45:

haaaaa haaaa hahahaha :) sallama bakan …. dediğine kendi bile inanmıyor ibine…

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Haber Yorumlarımesut_34_:

yalancisiniz. BOYKOT’a devam bir kurus bile yedirmeyecegiz size.

Yorum Beğen204
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Haber YorumlarıMUHİTTİN İBRAHİMOĞLU:

Her zaman sessiz çoğunluk kazanır millet kuru gürültüye itibar etmiyor.

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Haber Yorumlarımutluw can:

o zaman sorun yok her hafta boykot yaparız

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Haber YorumlarıVeli İdi:

aferin,bravo. kapasiten bu kadar işte. 1 nisan ile 2 nisanı karşılaştıracağına 1 yıl öncesiyle 1 yıl sonrasını karşılaştır. yazık vidden yazık. günlük politikalar…

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Yorum Beğenme98
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Haber Yorumlarınf6h7ffwv9:

????????hehe

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme68
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Haber Yorumlarımurat_2643:

????

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme43
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