Merve Ulukanoglu, Kuveyt'te bir markanın büyük açılışına katıldı
Dünya markalarının tercih ettiği güzel model ve oyuncu Merve Ulukanoglu, bu kez de Wella Hair markasının yüzü oldu. Ulukanoglu, Türkiye'de oyunculuk projelerini değerlendirdiğini söyleyerek yakında sürpriz işlerle ekranlarda olacağının mesajını verdi.
Kuveyt'teki ilk temsilciliğinin açılışını yapan bir marka, çekimlerin ardından gerçekleştirilen büyük açılışa Merve Ulukanoglu'nu davet etti.
OYUNCULUK PROJELERİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Global çapta tanınan birçok markadan teklifler geldiğini belirten güzel model ve oyuncu, programının şimdiden yoğun olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'de oyunculuk projelerini değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, yakında sürpriz islerle ekranlarda olacağının mesajını verdi.
Merve Ulukanoglu'nun özellikle Orta Doğu ve Avrupa'da bulunan büyük hayran kitlesi, başarılı model ve oyuncunun gelecek işlerini merakla takip ediyorlar.