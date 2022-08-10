Merve Ulukanoglu, Kuveyt'te bir markanın büyük açılışına katıldı

Dünya markalarının tercih ettiği güzel model ve oyuncu Merve Ulukanoglu, bu kez de Wella Hair markasının yüzü oldu. Ulukanoglu, Türkiye'de oyunculuk projelerini değerlendirdiğini söyleyerek yakında sürpriz işlerle ekranlarda olacağının mesajını verdi.