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Kıraç sahnede Silifke yoğurdu yedi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Kıraç sahnede Silifke yoğurdu yedi

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 49. Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 49. Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festivalin gecesinde sahne alan ünlü rock sanatçısı Kıraç, sahnede kendisine ikram edilen Silifke yoğurdunu yedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin 49.'su başladı. Gündüz programında Mehteran takımı eşliğinde festivale katılanlar törenin başlayacağı alana kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Tören alanında yaş kütüğüne bröve çakılırken, festivale katılan Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Sporcuların katıldığı festivalde izleyenlere kısa bir müsabaka sunuldu.

Festivalin akşamki bölümünde ise Anıt Meydanına kurulan sahnede konser veren ünlü sanatçı Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kıraç'a coğrafi tescili alınmış Silifke yoğurdu ikramı yapıldı. Kıraç, Silifke yoğurdunun ismini çok duyduğunu ama ilk defa yeme imkanı bulduğunu, Silifke yoğurdunun çok güzel olduğunu belirtti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı Kıraç, seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - MERSİN

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