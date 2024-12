Hadise Sold Out serisine İstanbul'da devam etti

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Hadise, dün gece Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında sahnedeydi. Sanatçının 2024'ün son İstanbul performansında tüm biletler konserden saatler önce tükendi.

Hadise kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu; "Hepiniz hoş geldiniz. İyiki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Böyle bir geceyi sizler sold out yaptınız. Hala heyecanlanıyor musun diyorlar, evet hala acayip heyecanlanıyorum. Böyle bir salonda, sold out bir konsere çıkmak her zaman heyecan verici." diyerek selamladı.

HADİSE'DEN 2025'TE YENİ ALBÜM

Sanatçı geceye performansı ile damga vururken, 2025'de yeni albüm yayınlayacağını ve "Fırtınam" isimli taptaze bir şarkı ile de albümün açılışını yapacağını ilk kez İstanbul'da sahneden duyurdu.

"NARİNLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Toplum hassasiyetlerine her zaman önem ve destek veren Hadise; " Sanmayın ki Narinlerimizi unuttuk. Böyle dile getireceğiz. İki konserlik konu değil bu. Konuşacağız. Ülkede o kadar çok şey oluyor ki. Söylemek istemiyorum ama alışıyoruz, acılara alışıyoruz. Narinlerimiz için güzel dualar edelim. Bu olaylar bambaşka bir yere geldi. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz, bence bu. Ve dua ediyorum, çok ağır yasalar gelsin ki insanlar korksun, korku önemli bence. Böyle adamlara korku önemli." diyerek konuların takipçisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Hayat Oyunu, Feryat, Mesajımı Almıştır O, Prenses, Deli Oğlan, Aşk Kaç Beden Giyer, Küçük Bir Yol, Hay Hay, Sıfır Tolerans gibi hitlerini İstanbul korosu ile birlikte söyleyen Hadise, aralıksız 2 saat sahnede kaldı. Sanatçı, şarkıları, dans performansı ve özel tasarım siyah kostümüyle de seyircisinden tam not aldı.

Hadise, bu hafta sahneye çıkacağı Ankara ve Konya konserlerinin ardından 2025 kış turnesine Bayhan Müzik organizasyonuyla Ocak ayından itibaren Türkiye ve Avrupa showları ile devam edecek.