Lübnan'da "WhatsApp vergisi bardağı taşıran son damla oldu"

19.10.2019 15:04

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin arkasında dış mihrakların bulunmadığını belirterek, "Vatandaş, Enformasyon Bakanı'nın kışkırtıcı bir dille WhatsApp uygulamasına vergi getirileceğini duyurmasına öfkelendi ve WhatsApp vergisi, bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'daki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle önceki günden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Perşembe gününden beri düzenlenen gösterilerle halkın acısını dillendirdiğine ve buna karşı hükümetin henüz bir adım atmadığına işaret eden Nasrallah, yöneticilerin artık halkın yeni vergi ve zamları kaldıramayacağına ikna olması gerektiğini savundu.

Nasrallah, ülkedeki ekonomik ve mali durumun son 30 yıllık politikanın birikimi olduğunu savunarak, "Ancak önümüzde bir sorun var ve bizler de dahil herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." dedi.

İsim vermeden eski yöneticileri eleştiren Nasrallah, "Geride kalan 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve bundan yararlananların, bugün çıkıp 'istifa ederim' diye beklenmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin istifa etmesini desteklemiyoruz. Çünkü bu, yakın zamanda hükümet olmayacak anlamına gelir." diyen Şii Hizbullah örgütü lideri, mevcut hükümete yeni bir ruhla devam etmeleri gerektiğini savundu.

"WhatsApp vergisi, bardağı taşıran son damla oldu"

Nasrallah, ülkede parlamento seçimlerinin yenilenmesi halinde farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağı dolayısıyla bu gibi tezlerle vakit kaybetmemeleri gerektiğini belirterek, 3 gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerin arkasında dış mihrakların olup olmadığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ülkedeki protesto gösterilerin arkasında herhangi bir parti, örgüt veya yabancı diplomatik temsilcilik yok. Vatandaş, Enformasyon Bakanı'nın kışkırtıcı bir dille WhatsApp uygulamasına vergi getirileceğini duyurmasına öfkelendi ve WhatsApp vergisi, bardağı taşıran son damla oldu."

Sokağa inme pahasına halkın sırtını bükecek yeni vergilerle mücadele edeceklerini vurgulayan Nasrallah, Şii Hizbullah örgütünün sokağa inmesi halinde taleplerini elde etmeden geri adım atmayacağını öne sürdü.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak, 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA