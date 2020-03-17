Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi
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Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Kilimli, Güncel

Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

17.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13
Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü özel bir koreografiyle andı. Müzik eşliğinde gösteriye başlayan öğrencilerin, bedenleriyle 'dur yolcu' yazmaları, havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Okuldan yapılan açıklamada, "Türklüğün ayağa kalkıp dünyayı dize getirdiği, vatanseverliğin ve cesaretin destanı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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