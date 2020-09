La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa De Papel 4. sezon izle! La Casa De Papel, 4. sezon ile kısa süre önce sevenleriyle buluşmuştu. Sevilen dizinin 5. sezonu yayımlanacak mı merak ediliyor. La Casa De Papel 5. sezonda final mi yacak? Bir grubun soygun maceralarının anlatıldığı İspanyol yapımı La Casa De Papel konusu nedir?

La Casa De Papel oyuncuları dünya genelinde büyük ilgi gördü. Dizinin Twitter'da yeniden gündem olmasıyla da ''La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?'' sorusu aratılıyor. 4. sezonu izleyenleri hüsrana uğratsa da takipçiğleri La Casa De Papel'in 5. yeni sezon bölümlerinin başlayacağı tarihi bekliyor. İşte, ayrıntılar...

La Casa De Papel 4. sezon izle...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk olarka 2017 yılında Netflix'te yayımlanmaya başlayan dizinin yaratıcısı Alex Pinayaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını belirtmişti. Ağustos ayında çekimlerine başlanan dizinin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşamayacağı bekleniyor.

Öte yandan dizinin resmi Twitter hesabından yapılan '' Soygun sona erdi.'' paylaşımı da dizinin 5. sezonda final yapacağı fikrini doğurdu.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Sıra dışı soygun hikayesi ile izleyen karşısına çıkan La Casa De Papel'de, soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir. Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

İlk soygunun ardından bu defa amaçlar, hedefler değişmiş yeni bir soygun macerasına atılan ekip, sonunda büyük acılarla yüzleşir. Deyim yerindeyse büyük bir sınavdalardır. Peki, profesör yakalanacak mı?

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Soygunla başilyan ancak arkasında derin hikayeleri olan La Casa De Papel dizisinin güçlü kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Úrsula Corberó

Álvaro Morte

Itziar Ituño

Pedro Alonso

Alba Flores

Miguel Herrán

Paco Tous

Jaime Lorente

Esther Acebo

Kiti Mánver

Enrique Arce

Darko Peric H

Maria Pedraza

Hovik Keuchkerian

Rodrigo de la Serna

Najwa Nimri Alicia

Luka Peroš