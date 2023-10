Kayseri Kitap Fuarı Kitapseverlerin Yoğun İlgiyle Karşılandı

Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Ticaret Merkezi'nde altıncısına ev sahipliği yaptığı Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okurlarıyla buluşan yazarlar Kayseri Kitap Fuarı'nın her zamanki gibi çok iyi organize edildiğini ifade ederken, vatandaşlar kitap fuarından çok memnun kaldıklarını, birçok yazar ve kitapla buluştukları için mutlu olduklarını kaydetti.

22 Ekim'e kadar birbirinden önemli yazar, şair ve düşünür ile buluşacak olan vatandaşlar, 385 yayınevi, 504 yazar ve 3 milyonu aşkın kitap ile dolu dolu 10 gün geçirecek olan Kayseri Kitap Fuarı'nın altıncısı kitapseverlerle buluştu. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuar 7'den 70'e kitap dostlarının beğenisiyle karşılaştı. Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinliğin çok önemli olduğunu adeta kurumuş insan ruhlarını kitapla suladıklarını kaydederek, "Kitap fuarları toprağa yağan yağmur gibi. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinlik ile insanın kurumuş ruhlarını, kitapla suluyor. Ruhlara kitap ekilen bilgiler yarın huzur, neşe, başarı ve mutluluk olarak, yeşerecektir. Katkısı olan, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kayserili okurlarıyla buluştukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Kahraman Tazeoğlu, " Kayseri Kitap Fuarı her zaman ki gibi çok görkemli. Harika, kalabalık. Okuyan Kayseri, okuyan Kayserililer burada olmak benim için çok güzel" dedi. Bir de burada olmanın daha farklı bir anlamı olduğunu dile getiren Tazeoğlu, yaklaşık 7 aydır deprem bölgesinde insanlara yardım ettiklerini ifade ederek, "Orada başka şehirlerden belediyeler bizim insanlara dağıtmamız için yardımlar yolluyor. Onların başında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bu vesileyle de Büyükşehir Belediyesi'ne depremzedelere yaptıkları yardımlar için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yazar Nurullah Genç ise, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi kitap fuarı organizasyonu hemen hemen her yıl programlarımız uyarsa katıldığımız bir organizasyon. Bir defa bile buradan ayrılırken ya tüh şöyle olsaydı demedim. Türkiye'de iz bırakan, kitap fuarlarından bir tanesidir Kayseri. Kayseri'yi şu açıdan da çok seviyorum. Gelişimiz, gidişimiz zor olmuyor. Burada her şey detaylı bir şekilde düşünüldüğü için sıkıntı olmuyor. 2 saattir kitap imzalıyorum. Kardeşlerimiz burada sırada kuyrukta bekliyorlar. İlime, irfana her faaliyet mukaddestir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tarih öğretmeni olan Oktay Fakıoğlu ise " Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti çok güzel. Teşekkür ediyoruz. İnsanımızın okumaya ihtiyacı var. Sizler de buna vesile oluyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyorum. Yürek dolusu sevgiler. Çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimiz gelecek, vatandaşlarımız gelecek. Kitapla buluşacaklar. Türkiye böyle büyüyüp, gelişecek" dedi. Kayseri'de böyle bir fuar çok güzel diyen Nilüfer Yücel, Kayseri Kitap Fuarı'nın atmosferi çok güzel olduğunu kaydetti. Seda Nur Polat ise " Kitap Fuarı çok güzel. Nurullah Genç ile bir araya geldik. Kitaplarını imzalattık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Gülümser Karaoğlan ise şöyle konuştu;

"Bu sene altıncısı düzenlenen kitap fuarına bizlerde Kayseri Kadın Kooperatifleri olarak katıldık. Kitap fuarı dolu dolu geçiyor. Birçok yazarımız burada. Bu senede geçen sene olduğu gibi çok kabalalık. Çok memnunuz. Bu kitap fuarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi stantlarımızı açmamız için imkan sundu. Biz de 22 kooperatif olarak burada stantlarımıza açtık. Büyükşehir Belediyesi'ne, Kayseri Valiliği'ne bu anlamda çok teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ