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Gaziantep, dünyanın en iyi gastronomi kentleri arasında ilk 10'da

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep'in dünyanın en iyi gastronomi kentleri arasında ilk 10'da olduğunu söyledi. Gaziantep, Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olarak UNESCO tarafından da tanınmaktadır. Şehirde bulunan 400'ün üzerinde yemek çeşidiyle Gaziantep mutfağı zengin bir kültüre sahiptir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep'in dünyanın en iyi gastronomi kentleri arasında ilk 10'da olduğunu söyledi.

Tancan, Uluslararası Gastronomi Federasyonu (UGUF), F1 Medya Ajansı ve Lezzet Dünyası dergisi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni"nde, Türkiye'nin yemek alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Gaziantep'in Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olduğunu belirten Tancan, şöyle dedi:

" Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edildi. Bu özelliğiyle Gaziantep, Türkiye'de öncü bir şehir konumunda. Bunda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İlimiz gastronomi alanında dünyanın en iyi 10 ili arasına girmeyi başaran bir şehir. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip burayı yurt edinen insanlar, ortak bir damak tadında buluşmuş ve günümüzün zengin Gaziantep mutfak kültürünün ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. Gaziantep 400'ün üzerinde yemek çeşidine sahip."

Konuşmaların ardından aralarında Anadolu Ajansının da bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlara ödül verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, UGUF Başkanı Mehmet Kaplan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Abdullah Tancan Gaziantep Türkiye Unesco Gastronomi Kültür Sanat Haberler

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