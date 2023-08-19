Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli'nin adı toplantı salonuna verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi. Cemiyetin 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, depremde hayatını kaybeden gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca, Burak Milli'nin adının toplantı salonuna verilmesi kararlaştırıldı.