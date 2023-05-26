ATASEM 16. Yıl Sergisi Antalya'da Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri'nde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünler, 'ATASEM 16. Yıl Sergisi' ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergi, 31 Mayıs'a kadar Cam Piramit'te açık olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri'nde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünler, 'ATASEM 16. Yıl Sergisi' ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

2022-2023 döneminde ATASEM'in 34 kurs merkezinde 257 branşta açılan kurslarına katılan 17 bin 413 kursiyerin ürünleri Cam Piramit'teki sergide ziyaretçilerle buluştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, eğitime, kültür ve sanata yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsana yapılan yatırımın ise geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğu düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sanat eğitim ve bilim merkezlerimize çok büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda faaliyet gösteren ATASEM'de 2005 yılından bu güne kadar 680 branşta 13 bin 480 kurs açılmış olup tam 296 bin 450 kursiyere hizmet vermiş bulunuyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise 34 adet kurs merkezimiz 257 branşta 17 kurs açılmış 17 bin 413 kursiyerimiz eğitim almıştır."

Tuncer, ATABEM'lerde lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarının yanı sıra örgün eğitimi destekleme ve çocukların eğitim ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için akademik, kültürel ve sanatsal kurslar düzenlediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Cansel Tuncer, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerimiz yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında el emeği göz nuru eserlerini bugün açılışını yaptığımız sergide sergileme gururu yaşıyor. Emekleri için kendilerini tebrik ediyorum."

Cansel Tuncer, açılışın ardından sergi alanını gezerek, el emeği ürünleri yakından inceledi. Tuncer, bir stantta kursiyerlerle ebru çalışması yaptı. Açılışta kursiyerler, yıl boyunca tekstil atölyelerinde hazırlanan özel tasarım kıyafetlerin defilesi ve modern dans gösterisiyle davetlilere özel anlar yaşattı. Sergi, 31 Mayıs'a kadar Cam Piramit'te açık olacak.