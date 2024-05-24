Üye Girişi
Haberler

Adana'da Engelsiz Festival düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Yüreğir Belediyesi ve Adana Gönüllü Palyaçolar Derneği işbirliğinde Engelsiz Festival düzenlendi. Festivalde özel gereksinimli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi. Köpük balonu, yüz boyama, şiir yarışması ve dans etkinlikleri gerçekleştirildi.

Adana'da, Yüreğir Belediyesi ve Adana Gönüllü Palyaçolar Derneği işbirliğinde "Engelsiz Festival" düzenlendi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Köpük balonu, yüz boyama, şiir yarışması ve dans etkinlikleri gerçekleştirilen festivalde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç, etkinlikle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine güzel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

Etkinliğe, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muhsin İnal da katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Yüreğir Adana Etkinlikler Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title