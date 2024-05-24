Adana'da Engelsiz Festival düzenlendi
Adana'da Yüreğir Belediyesi ve Adana Gönüllü Palyaçolar Derneği işbirliğinde Engelsiz Festival düzenlendi. Festivalde özel gereksinimli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi. Köpük balonu, yüz boyama, şiir yarışması ve dans etkinlikleri gerçekleştirildi.
Adana'da, Yüreğir Belediyesi ve Adana Gönüllü Palyaçolar Derneği işbirliğinde "Engelsiz Festival" düzenlendi.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.
Köpük balonu, yüz boyama, şiir yarışması ve dans etkinlikleri gerçekleştirilen festivalde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç, etkinlikle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine güzel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.
Etkinliğe, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muhsin İnal da katıldı.