Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı 'Beni niye takip ediyorsun' deyip silahla vurdu: 1 ağır yaralı Küçükçekmece'de, bir şahıs bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vurdu.

Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

'Beni niye takip ediyorsun' deyip silahla vurdu: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir şahıs bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vurdu. Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye giden Bayram Y.(45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiği ileri sürdüğü Abdülbaki G, 'niye beni takip ediyorsun deyip' tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikisi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y, yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.'ye ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Abdülbaki G, göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak yere yığıldı.

Zanlı Bayram Y, ise kanlar içinde yere yığılan yaralının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan ve sağa sola doğrultan zanlıyı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Cahit Özkan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Ceyda Düvenci Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:01:54. #1.14#

title