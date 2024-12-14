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MicroStrategy Nasdaq endeksine dahil oluyor

MicroStrategy Nasdaq endeksine dahil oluyor
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Yazılım şirketi MicroStrategy'nin Nasdaq-100'e girişi, kripto para piyasalarını ana akım finansa entegre etme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu stratejik hamle, sektörde Bitcoin'in kurumsal dünyaya adaptasyonunu hızlandıracak bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Michael Saylor önderliğindeki MicroStrategy, 23 Aralık'ta Nasdaq-100 endeksine dahil olarak Bitcoin (BTC) yatırımlarını kurumsal dünyaya taşıyor. Bu gelişme, yaklaşık 322 milyar dolar yönetimindeki varlığa sahip Invesco QQQ Trust'ın (QQQ) portföyüne dahil edilmesiyle, emeklilik fonları ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e dolaylı erişimini sağlayacak.

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MicroStrategy'nin Nasdaq-100 endeksine dahil edilmesi, Palantir Technologies Inc. (PLTR) ve Axon Enterprise, Inc. (AXON) ile birlikte yürürlüğe girecek. Bu değişiklik kapsamında Illumina, Inc. (ILMN), Super Micro Computer, Inc. (SMCI) ve Moderna, Inc. (MRNA) endeksten çıkarılacak.

2020 yılında fiili bir Bitcoin yatırım fonuna dönüşen MicroStrategy, bu hamleyle birlikte piyasa değeri bakımından Nasdaq'ın en büyük 100 şirketi arasındaki yerini almış olacak.

Kripto sektöründeki uzmanlar gelişmeyi yakından takip ediyor. Kripto analisti Will Clemente, bu durumun her büyük emeklilik fonu ve devlet varlık fonuna Bitcoin maruziyeti sağlayacağını belirtiyor.

Bu gelişme, Michael Saylor'ın yakın zamanda Microsoft yönetim kuruluna yaptığı Bitcoin sunumunun ardından yaşandı. Saylor, Microsoft'un Bitcoin'e yatırım yapması durumunda şirketin piyasa değerine yaklaşık 5 trilyon dolar ekleyebileceğini öne sürmüştü.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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