Grayscale'dan kripto para ETF'lerinde büyük değişiklik

Grayscale, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda ETF'lerinde önemli bir yapısal değişikliğe imza attı. 19 Kasım'da hayata geçirilen ters hisse bölünmesi, şirketin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin işlem yapısını yeniden şekillendiriyor.

ETF Yatırımcılarına Grayscale'dan Stratejik Hamle

Grayscale Investments, kripto para ETF'lerinin maliyet verimliliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF ve Grayscale Ethereum Mini Trust ETF'lerinde ters hisse bölünmesini tamamladı.

Bu değişiklik sonrasında yatırımcılar, Bitcoin ETF'lerinde her beş hisse için bir yeni hisse, Ethereum ETF'lerinde ise her on hisse için bir yeni hisse alacak. Yeni yapıda oluşabilecek kesirli hisseler, saklama trust şirketi tarafından iç defterlerde takip edilecek.

Piyasa verilerine göre değişiklik öncesi son işlemlerde Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 41 dolar, Ethereum Mini Trust ETF ise 2,9 dolar seviyesinde işlem gördü. Grayscale, yatırımcıların portföy değerlerinin değişmeyeceğini ve herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığını vurguladı.