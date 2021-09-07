Kremlin: Rusya Bitcoin'i tanımaya hazır değil
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Kremlin: Rusya Bitcoin'i tanımaya hazır değil

Kremlin: Rusya Bitcoin'i tanımaya hazır değil
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamasını değerlendirdi.

Rusya'nın böyle bir adım atmaya henüz hazır olmadığına işaret eden Peskov, "Rusya'nın bu tür adımlara hazır olmadığı açık. Şimdiye kadar bu tür adımları atmak için en ufak bir neden de bulunmuyor." diye konuştu.

Kripto paraların geleneksel mali araçlarla bir tutulmaması gerektiğini savunan Peskov, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir." dedi.

Gine'de yaşanan askeri darbenin küresel alüminyum piyasalarında yarattığı etkiye de değinen Peskov, "Gine'da yaşananlar küresel alüminyum pazarını olumsuz yönde etkileyebilecek, gerçekten ciddi bir olaydır. Ülkedeki Rus şirketlerinin çıkarlarının korunacağını umuyoruz." diye konuştu.

Rus alüminyum sektörü yetkilileri, Rus madencilik şirketi ve dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal'ın Gine'deki darbe nedeniyle alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceği uyarısında bulunmuşlardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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