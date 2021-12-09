Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Lübnan, Arap Birliğini "uzlaşının adresi" olarak görüyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Arap Birliğini "Arapların ortak çabalarının birleştirildiği ve uzlaşının sağlandığı adres" olarak gördüklerini söyledi.

Mikati, Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin gölgesinde gerçekleştirdiği Mısır temasları kapsamında başkent Kahire'deki Arap Birliği merkezini ziyaret etti.

Lübnan Başbakanlık Enformasyon Ofisinin açıklamasına göre Mikati, ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Mikati, Arapları tek bir çatı altında toplamaya çalışması ve Lübnan'a yönelik daimi desteği dolayısıyla Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a teşekkür etti.

Mikati, Ebu Gayt'ın Lübnan ile diğer Arap ülkelerini yakınlaştırmaya yönelik devam eden çabalarının tümünün farkında olduğunu dile getirdi.

Arap ülkeleri arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Mikati, Arap Birliğinden Arapların çabalarını birleştirmesini ve aralarında uzlaşı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Mikati, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya gelmişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve "Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını" bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Tüm bu tepkiler üzerine Kardahi, 3 Aralık'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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