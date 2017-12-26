Konya PTT'de Çalışan Kadın Memura Saldırmak İstedi

PTT'de çalışan kadın memura saldırmak istedi



Konya'da PTT şubesine gelen bir kişi, kendi işlemini yapan kadın memurla belirlenemeyen nedenle tartışıp, saldırmaya kalkıştı. Bu anlar ise başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



Olay, merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi. Yanında bir kadın ve çocuk olan kimliği belirlenemeyen bir kişi, PTT Şubesi'ne gelip işlem yaptırmak istedi. İşlemi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle kadın memurla tartıştı. Ardından bankonunun diğer tarafında duran kadın memura saldırıp dövmeye kalkıştı. Araya giren diğer vatandaşlar olayın daha fazla büyümesini önledi. Kadın memurda, kendisine saldırmak isteyen erkek müşteriye tepki gösterdi. Şube içindeki diğer müşteriler, erkek müşteriyi dışarı çıkardı. Bu sırada erkek müşterinin yanındaki çocuk ağlamaya başladı. Bu anlar PTT'de bulunan başka biri tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kadın memurun, kendisine saldırmak isteyen müşteriden şikayetçi olduğu öğrenildi.