Konya'da Cumhur İttifakından seçim değerlendirmesi

KONYA - Konya'da Cumhur İttifakının adaylarının seçimi kazanmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve MHP ile AK Parti İl başkanları sonuçları değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon merkezinde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "31 Mart akşamında Elhamdülillah Cumhur İttifakı ve Konya için hep güzel sonuçlar alacağımızı ve başarılı olacağımızı daha öncesinde de ilan etmiştik. Teşekkür ediyoruz, Konyalı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yine bizlere Cumhur İttifakı'na olan tüm desteğini göstermiş durumda. Büyükşehir belediyeleri içinde Konya birinci durumda. Türkiye genelinde ise daha henüz açılamayan sandıklarımızdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum. Ama yine her zaman ki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklarla birlikte inşallah Türkiye birincisi olma şansımız da halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak hepimiz hep beraberiz. Bu ittifakın gücüyle birlikte öncelikte şunu söylemeliyiz; Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir. Kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır... ve beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun Türkiye için vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için kabul gördüğünün göstergesidir. Biz Cumhur İttifakına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konya'da 3 merkez ilçemizde ve büyükşehirdeki adaylarımızın açılan sandıklarla başkanlıkları neredeyse kesinleşmiş durumda, pek çok ilçemizde de kesinleşmiş durumda. Bir, iki ilçemizde henüz açılan sandık sayısı az olduğu için netleşmeyen durumlar var, takip ediyoruz ama Cumhur ittifakının başarısı Konya'da hak ettiği yeri bulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kazanan Konya olmuştur"

Uğur İbrahim Altay ise, "Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'da da çok güzel bir süreç yürüdü ve elhamdülillah Konyalılar yine her zaman olduğu gibi çok yoğun bir destek verdiler. Büyükşehirler içerisinde şuan da birinciyiz. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek, ne kadar Konya'ya hizmet etsek az. Çokta coşkulu şuan da Konya, büyük sevinç gösterileri var. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii 31 ilçenin tamamını ziyaret ettik kampanya döneminde. 'Benim Şehrim' adı altında projeler açıkladık ve Konya'ya yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Konya olmuştur, kazanan Konya'nın gençliği olmuştur, kazanan Konya'nın hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin, vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık. Konyalılar Cumhur İttifakı'na, cumhurbaşkanımıza çok yüksek destek verdiler. Cumhurbaşkanımıza bize bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılara bu kadar büyük bir destek verdikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konya AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise, "Cenab-ı Hak'tan bu seçimleri başta şehrimiz olmak üzere tüm ülkemiz için insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aylık bir dönemin son üç ayında saha çalışmalarıyla Cumhur ittifakı olarak çıktığımız bu yolda hamdolsun tüm hemşehrilerimizin göstermiş olduğu büyük destekle bu akşam büyük şehirler içinde en öndeyiz. İlçelerimizin çok büyük bir kısmında netleşti hamdolsun Cumhur İttifakı olarak kazandık. Diğer sayımı devam eden yerlerden de zaferle çıkacağız" dedi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise, "Bugün önemli bir gündü. Bir tarafta derdi vatan ve millet olan bu ülkenin geleceğini Türk ve İslam Aleminin geleceğini düşünen Cumhur İttifakı varken, diğer tarafta da yerli ve ulusal işbirlikçileriyle terör örgütleriyle birlikte bir şer ittifakı vardı. Hamdolsun Konyamız bu şer ittifakına gereken cevabı verdi" diye konuştu.

Öte yandan Konya'da vatandaşlar Seçim Koordinasyon Merkezine gelerek meşalelerle seçim sonuçlarını kutladı.

Kaynak: İHA