Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General Numbi, Zimbabve'ye kaçtı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General Numbi, Zimbabve'ye kaçtı

23.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:58
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General Numbi, Zimbabve'ye kaçtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General John Numbi'nin Zimbabve'ye kaçtığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General John Numbi'nin Zimbabve'ye kaçtığı belirtildi.

Ülkedeki Yargıya Erişim Derneği (ACAJ) Başkanı Me Georges Kapiamba, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucusu Floribert Chebeya Bahizire'ye 2010'da düzenlenen suikastten sorumlu tutulan General Numbi'nin iki hafta önce komşu ülke Zimbabve'ye sığındığını bildirdi.

Kapiamba, cumhurbaşkanlığı muhafızlarının hafta sonu evine operasyon düzenledikleri Numbi'ye ulaşamadıklarını ancak Generalin güvenlik görevlisi Lunda Wa Ngoie'nin gözaltına alındığını söyledi.

Kaçmasına yardımcı olanları açığa çıkarmak amacıyla soruşturma açıldı

Adli kaynaklar, 2016-2018 döneminde insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım uyguladığı Numbi'nin kaçmasına yardımcı olanları açığa çıkarmak amacıyla soruşturma açıldığını aktardı.

Yerel yetkililer ise iki polisin Chebeya Bahizire'ye düzenlenen suikaste katıldığını itiraf etmesinin ardından Numbi'nin kaçmaya karar vermiş olabileceğine dikkati çekti.

Olay

İnsan hakları savunucusu Chebeya'nın cesedi, Haziran 2010'da o dönemde müfettişlik yapmış Numbi ile emniyette görüştükten bir gün sonra bulunmuştu.

Numbi, 2011'de olayla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı ancak cinayeti düzenleme suçundan mahkemeye çağrılmamıştı.

Chebeya'yı o gün Numbi'ye götüren şoförü ise kayıplara karışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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