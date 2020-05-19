KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacak
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KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacak

KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacakSefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) ile yeni kararlar aldı.

KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacak
19.05.2020 00:33 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:33

KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) ile yeni kararlar aldı. Buna göre; ibadethanelere uygulanan yasağın 24 Mayıs'ta kaldırılacağı, otellerin ise 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar hakkında bilgi verdi. KKTC'de toplu ibadetlerde uygulanan yasağın da 24 Mayıs'ta kaldırılacağını belirten Özersoy, "Bayram namazı da toplu olarak kılınabilecek" dedi.

1 Haziran itibariyle bireysel olarak yapılan spor branşlarının serbest olacağını kaydeden Özersay, "Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları da 20 Mayıs itibariyle açılacak" dedi.

Ülkede salgın ile ilgili şartların uygun olduğu takdirde düğünlerle ilgili de adımlar atacaklarını söyleyen Özersay, "1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak. Bu konuda çok istek var. Kendi içerimizde kapalı bir sistem olarak açılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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