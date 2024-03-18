Batman'da Park Halindeki Otomobilde Vurulmuş Kişi Bulundu

Batman'da bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Batman Kıbrıs Şehitler Bulvarı'nda O.K. (26), aracın içerisinde kafasından vurulmuş halde çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan O.K., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN