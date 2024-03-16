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Güney Kıbrıs'tan yola çıkan yardım gemisi Gazze kıyılarına ulaştı

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Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden yardım taşıyan ilk geminin Gazze kıyılarına ulaştığı belirtildi. Yardımlar deniz yoluyla ulaştırılıyor.

- Güney Kıbrıs'tan yola çıkan yardım gemisi Gazze kıyılarına ulaştı

GAZZE - Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden yardım taşıyan ilk geminin Gazze kıyılarına ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne sınırdan yapılan yardımların İsrail tarafından kısıtlanması nedeniyle yardımlar deniz yoluyla ulaştırılıyor. Yeni oluşturulan deniz koridoru üzerinden Güney Kıbrıs'tan yola çıkan ve 200 tonluk gıda yardımı taşıyan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi Gazze kıyılarına ulaştı.

Deniz koridoru oluşturulmuştu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını 8 Mart'ta duyurmuştu. ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk gemi Open Arms, 12 Mart'ta Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıkmıştı. ABD Donanması'na ait dört gemi ise Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmış, çalışmalar en kısa sürede başlatılmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, çarşamba günü ilk geminin görevini tamamlamasının ardından ikinci geminin Larnaka Limanı'ndan yola çıkmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Deniz koridoru üzerinden yardım gönderme girişiminin başarılı olması durumunda Gazze'deki açlık krizinin hafiflemesi bekleniyor. Ancak uluslararası yardım kuruluşları, bölgeye deniz yoluyla ve havadan yardım göndermenin, meydana gelen zorlukları telafi etmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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