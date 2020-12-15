Kırıkkale'de kedi kurtarma operasyonu
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Kırıkkale'de kedi kurtarma operasyonu

15.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:01
Kırıkkale'de kedi kurtarma operasyonu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın camında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın camında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Yenişehir mahallesinde bir apartın camında kedinin mahsur kalması üzerine durum ilgililere bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin yüksek katta olduğunu gördü. Merdivenli itfaiye aracıyla kedinin olduğu kata ulaşan ekipler, çok korktuğu görülen kediyi ürkütmeden bulunduğu yerden aldı.

Başarılı bir şekilde kurtarılan kedi sahiplerine kavuşturuldu. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kedi kurtarma operasyonu
Kırıkkale'de kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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